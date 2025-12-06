Ермак о субсидировании турсферы региона: «Часть денег осталась невостребованной»

В 2025 году в Калининградской области с помощью грантов и субсидий удалось профинансировать 33 проекта в сфере туризма. Однако часть средств осталась невостребованной. Об этом заявил в эфире ЦУР министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Он напомнил, что в этом году регион получил поддержку со стороны Министерства экономики РФ по двум направлениям. «Первое направление — это на модульные некапитальные строения, то есть отдельно на пресловутые кемпинги и глэмпинги. А вторая история — это единая субсидия, которая предоставлялась опять же по линии Министерством экономики, но мы ее распределяли уже сами.<...> Это были как раз те же самые кемпинги-глэмпинги, это были национальные туристические маршруты, обустройства национальных туристических маршрутов, это было оборудование туристическое различное, в том числе и пляжное оборудование, и наконец событийные мероприятия. Вот на эти цели мы потратили порядка 135 млн. рублей», — уточнил Ермак.

При этом, по словам министра, у властей была финансовая возможность поддержать большее число проектов. Однако в результате часть средств осталась неизрасходованной.

«Мы хотели больше отдать, не все деньги у нас выбрали, Часть денег осталась невостребованной, хотя мы пять раз проводили конкурс. Не знаю, то ли сложно готовить документы, может быть, некоторым предпринимателям... У некоторых предпринимателей часто земля, вид разрешенного использования не соответствует тем задачам, которые есть в этой единой субсидии, а кто-то пока откладывает принятие решения на будущие периоды, потому что обязательное условие — это софинансирование 50 процентов, то есть софинансирование идет 50 на 50», — предположил Андрей Ермак.

В то же время он отметил, что «большинство проектов уже получили поддержку либо в этом году, либо в предыдущие годы, поэтому здесь все довольно неплохо».