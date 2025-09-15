СМИ: оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала года

Все новости по теме: Экономика

Оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала года, приблизившись к историческим рекордам августа 2023 года. За неделю котировки прибавили более 5%, пишет «Коммерсант».

Увеличение биржевых цен на дизтопливо связывают в том числе с тёплой погодой в сентябре, которая продлила спрос после окончания лета. В результате котировки начали расти. При этом годом ранее в это время спрос на дизтопливо заметно снижался.

Также рост оптовых цен на дизтопливо объясняют внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. На части НПЗ поставки дизтоплива были приостановлены, на некоторых заводах сокращены объёмы реализации. Дальнейшая динамика цен, по мнению экспертов, будет зависеть от восстановления производственных мощностей.

По словам участников рынка, пока ситуация управляемая, но задержки с восстановлением мощностей могут вызвать новые витки роста биржевых цен.

В июле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что дизельное топливо в Калининградской области на сегодня — одно из самых дешёвых в РФ, если не самое дешёвое.

