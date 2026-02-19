В Калининградской области назвали количество индивидуальных предпринимателей

В Калининградской области зарегистрированы 39 202 индивидуальных предпринимателя (ИП) и 32 482 организации. Такие данные приводит Калининградстат.

В регионе функционируют 145 средних предприятия, 1 798 малых предприятия и 22 864 микропредприятия. В области также действуют 3 595 коммерческих предприятия, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и 4 081 некоммерческая организация.

Большая часть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в Калининграде (22 958 ИП). На втором месте находится Гурьевский округ (4907 ИП), а на третьем — Зеленоградский (1935 ИП).