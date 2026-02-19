Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология. Это следует из доклада главы Рособрнадзора Анзора Музаева, передает РИА «Новости».

Обществознание собираются сдавать 296 447 человек (39,7%). Второе место заняла информатика — 21,7%, а третье — биология, 20,3%. В первую пятерку вошли также физика и химия, причем количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2025 года. Музаев добавил, что профильную математику выбрали 34 тыс. человек — на 10% больше, чем в прошлом году.

Всего, по его словам, сдавать ЕГЭ собираются 745 458 человек, из них почти 665 тыс. — выпускники этого года. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не будет, отметил глава Рособрнадзора.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланировали сдачу информатики и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.