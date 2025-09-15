Тюменке, матерившейся во время полёта из Москвы в Калининград, грозит арест

30-летней жительнице Тюмени, устроившей дебош во время полёта из Москвы в Калининград, грозит административный арест на срок до 15 суток. Об этом сообщила пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о необходимости прибытия транспортных полицейских к борту самолёта, прилетевшего из Москвы в Калининград. Установлено, что 30 — летняя жительница Тюмени, находясь на борту воздушного судна, нарушала общественный порядок. Выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, она не реагировала на замечания граждан и бортпроводников», — говорится в сообщении.

Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка препроводили нарушительницу в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. От проведения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

В отношении тюменки составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

