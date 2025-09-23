Калининградка лишилась более 100 тысяч рублей при покупке щенка по объявлению

Калининградка стала жертвой дистанционных мошенников, попытавшись приобрести щенка с помощью сайта бесплатных объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

59-летняя женщина на сайте бесплатных объявлений нашла публикацию о продаже щенков породы бишон-фризе. Автор объявления предложил калининградке обсудить вопрос в мессенджере. Там стороны договорились о покупке, и женщина перевела на банковский счет незнакомца 108 000 рублей. После получения денег «продавец» перестал выходить на связь, а размещенное объявление было удалено. Потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при совершении онлайн-покупок. «Нередки случаи, когда, не проверив достоверность информации о продавце и товаре, покупатели переводят предоплату мошенникам, не имеющим намерения выполнять свои обязательства», — предупреждают в УМВД.