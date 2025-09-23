Калининградка лишилась более 100 тысяч рублей при покупке щенка по объявлению

Все новости по теме: Криминал

Калининградка стала жертвой дистанционных мошенников, попытавшись приобрести щенка с помощью сайта бесплатных объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

59-летняя женщина на сайте бесплатных объявлений нашла публикацию о продаже щенков породы бишон-фризе. Автор объявления предложил калининградке обсудить вопрос в мессенджере. Там стороны договорились о покупке, и женщина перевела на банковский счет незнакомца 108 000 рублей. После получения денег «продавец» перестал выходить на связь, а размещенное объявление было удалено. Потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при совершении онлайн-покупок. «Нередки случаи, когда, не проверив достоверность информации о продавце и товаре, покупатели переводят предоплату мошенникам, не имеющим намерения выполнять свои обязательства», — предупреждают в УМВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter