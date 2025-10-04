Очевидец: на перекрестке Брамса и Репина автомобиль столкнулся с маршруткой (фото)

В субботу, 4 октября, в Калининграде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. В результате пострадал как минимум один человек. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Авария произошла примерно в 10.30. Автомобиль столкнулся с 71-й маршруткой. Приехала скорая и пожарная, всех пассажиров выпустили до их приезда, осталась одна пенсионерка, которой вроде плохо стало», — уточнил очевидец.

Как позже сообщили в региональной Госавтоинспекции, «в результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры маршрутного такси 1957 и 1969 года рождения».