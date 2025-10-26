Жители Калининграда сообщили о проблемах с мобильным интернетом

Жители Калининграда сообщили о проблемах с мобильным интернетом

Жители Калининграда жалуются на проблемы, которые возникают с мобильным интернетом при работающей мобильной связи.

«Интернет перестает работать внезапно на непродолжительное время, это приводит к сбоям в работе терминалов для оплаты покупок банковскими картами. Также покупатели не могут сделать перевод онлайн», — сообщил один из продавцов. Проблему подтвердили еще в трех торговых точках в северной части Калининграда. Кратковременные сбои возникали и у рядовых пользователей. 

Напомним, в пятницу министерство здравоохранения сообщало, что из-за хакерской атаки на операторов мобильной связи в некоторых медучреждениях Калининградской области временно не работали каналы связи для доступа в Интернет и медицинскую информационную систему. Вечером в пятницу работа Медицинской информационной системы была восстановлена.

Сотовые операторы информацию не комментировали.

Массовые перебои в работе мобильной связи и интернета в регионе наблюдались 8 и 9 мая. Калининградцам советовали заранее озаботиться возможностью производить финансовые расчёты наличными.

Отметим, что в регионах России, подвергающихся атакам БПЛА, отключения мобильного интернета наблюдаются регулярно — не работает безналичный расчет и навигация.

В сентябре Минцифры заявило о формировании так называемого белого списка сервисов и сайтов, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Отмечалось, что список будет обновляться регулярно. Как отмечало РБК, по данным на 19 сентября, в него входили:

«ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер MAX.

Государственные ресурсы — портал госуслуг, сайты правительства, администрации президента, Госдумы и Совфеда, платформа ДЭГ.

Сайты Генпрокуратуры и МЧС.

Сервисы «Яндекса».

«Дзен».

Rutube.

Маркетплейсы Ozon, Wildberries и доска объявлений Avito.

Официальный сайт платежной системы «Мир».

Сайты операторов «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2.

Сервисы ретейлера X5 Group, включая все сервисы онлайн-доставки, сервисы для курьеров, программы лояльности и другие.


