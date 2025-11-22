В Калининграде произошло тройное ДТП с пострадавшим (фото)

В Калининграде произошло тройное ДТП с пострадавшим (фото)
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

Вечером в пятницу, 21 ноября, в Калининграде произошло ДТП с участие трех автомобилей. Пострадал один из водителенй. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 22:45 на улице Герцена, в районе дома 1-1а. Двигавшийся со стороны ул. Клары Цеткин водитель «Субару», поворачивая на ул. Колхозную, не уступил дорогу и допустил столкновение с ехавшим во встречном направлении «Мерседесом», который от удара отбросило на «CHERY». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель первого авто.

По факту ДТП проводится проверка.

