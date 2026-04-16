В Литве провели учения по контролю калининградского ж/д транзита и выявили недочеты

Все новости по теме: Литва
В Литве обнаружили ряд недочетов по итогам учений по контролю железнодорожного транзита в Калининград. Один из главных недочетов — недостаточная коммуникация между службами. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Как показали недавние учения на калининградском транзитном железнодорожном транспорте, когда группа враждебно настроенных лиц покидает поезд, <...> взаимодействие, координация и работа между службами не всегда осуществляются должным образом», — заявил представитель Департамента полиции Сигитас Шемис, отметив, что проблема заключается в недостаточной коммуникации между службами.

«Это была одна из тех ошибок, при устранении которых тактические и другие аспекты операции могут пойти не так, как нам бы хотелось», — отметил Шемис, подчеркнув, что лучший способ проверки и исправления ошибок — это физические учения, за которыми следует анализ действий служб.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

