В Литве провели учения по контролю калининградского ж/д транзита и выявили недочеты

В Литве обнаружили ряд недочетов по итогам учений по контролю железнодорожного транзита в Калининград. Один из главных недочетов — недостаточная коммуникация между службами. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Как показали недавние учения на калининградском транзитном железнодорожном транспорте, когда группа враждебно настроенных лиц покидает поезд, <...> взаимодействие, координация и работа между службами не всегда осуществляются должным образом», — заявил представитель Департамента полиции Сигитас Шемис, отметив, что проблема заключается в недостаточной коммуникации между службами.

«Это была одна из тех ошибок, при устранении которых тактические и другие аспекты операции могут пойти не так, как нам бы хотелось», — отметил Шемис, подчеркнув, что лучший способ проверки и исправления ошибок — это физические учения, за которыми следует анализ действий служб.