В арке на проспекте Мира открылась выставка об истории домов Калининградской области

В Калининграде в арке дома № 23-27 на проспекте Мира открылась сменная экспозиция, приуроченная к 80-летию Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Проект посвящён истории жилых зданий из разных городов региона. Посетители могут увидеть архивные и современные фотографии, рассказывающие о том, как менялись дома в разные периоды — от начала XX века до наших дней.

«У каждого дома своя история — уникальная и по-своему интересная, поэтому выделить „главный“ или „самый ценный“ просто невозможно: все они хранят живую память и заслуживают внимательного отношения», — сообщает пресс-служба ФКР.

Первым объектом экспозиции стал дом на улице Советской, 1, в Черняховске, известный как «Дом с Атлантом». В арке представлены кадры его жизни в разные эпохи, а подробную информацию можно получить, отсканировав QR-код, размещенный рядом с выставкой.

В фонде добавили, что экспозиция будет обновляться, а проект реализуется при участии Черняховского историко-художественного музея, который предоставил материалы об истории здания.

