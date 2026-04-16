Мединский призвал задуматься о немецких элементах в гербах и топонимах региона

Помощник президента РФ Владимир Мединский на Балтийском культурном форуме заявил, что в символике муниципалитетов и топонимике Калининградской области «весьма обильно представлены германские элементы», и отметил, что «надо задуматься и действовать в наших интересах». Об этом он сообщил во время своего выступления в Светлогорске в «Янтарь-Холле».

«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы, вплоть до того, что гербы Балтийска, Черняховска — это, в общем, полная реинкарнация германских гербов. Гербы Багратионовска — с тевтонскими крестами. Город Мамоново, посёлок Железнодорожный воспроизводят элементы „исторических“ гербов соответствующих германских городов. Многие переработаны, как, например, Правдинска, но эхо, отсылка есть», — сказал Мединский.

Аналогичную ситуацию, по его оценке, можно наблюдать и в топонимике. «Теодор Кроне парк, Ашманн Макс парк. Кстати, эти парки имели вообще-то раньше русские имена, а потом как бы произошло опять переименование, и эти иностранные имена объявились, заменив десятилетиями существовавшие русские названия. Кстати, сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти, государственных учреждений. Обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни», — заявил помощник президента.

При этом Мединский отдельно оговорился, что не надо искоренять «великую культуру великого немецкого народа» там, где это выгодно с точки зрения туризма, привлечения каких-то исторических мотивов. Например, добавил он, переименовывать марципан на русский лад не надо. «Ну почему коньяк „Старый Кёнигсберг“? Почему „Кёнигсбергский марципан“, а не наш марципан?» — задал вопросы Мединский.

«И наши <...> противники, идеологические оппоненты, они с удовольствием эту тему крутят топонимическую. И на польском официально Калининград — это не Калининград, а Крулевец — дословно Кёнигсберг. <...> По-литовски — это тоже Кёнигсберг. Они это прекрасно понимают. Нам надо задуматься и действовать в наших интересах наоборот», — отметил Мединский.