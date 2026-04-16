Суд перевел экс-министра молодежной политики из СИЗО под домашний арест

Калининградский областной суд изменил меру пресечения бывшему министру молодежной политики региона Анне Мусевич, обвиняемой в мошенничестве при благоустройстве круглогодичного молодежного центра в поселке Донское. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ранее, 25 марта 2026 года, постановлением Центрального районного суда экс-министру Министерства молодежной политики Калининградской области М. был продлен срок содержания под стражей до 23 июня 2026 года», — отметили в пресс-службе суда.

Защита обжаловала это решение. Апелляционная инстанция 16 апреля изменила постановление: заключение под стражу заменено на домашний арест на тот же срок — до 23 июня. Мусевич освобождена из-под стражи.

Суд разъяснил, что в случае нарушения условий домашнего ареста и установленных ограничений мера пресечения может быть вновь ужесточена по ходатайству следствия, подчеркнула пресс-служба.

Месяц в СИЗО: репортаж из суда по делу «молодежного» экс-министра Анны Мусевич

В судебном заседании обвиняемая и её адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Изучив поступившие материалы, суд указал, что следствие подтвердило невозможность закончить расследование до истечения ранее установленного срока следствия. Принимая во внимание, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали, суд посчитал доводы следствия обоснованными.

Постановлением Центрального районного суда срок содержания под стражей в отношении Мусевич продлен до 23 июня 2026 года. Оно не вступило в законную силу.

Экс-директор стадиона и невестка «мебельного депутата»: кто такая Анна Мусевич

Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено в феврале. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.