СК: в Калининграде директора УК ждет суд за фальсификацию доказательств

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый организовал изготовление поддельных документов, согласно которым установленные управляющей компанией въездные ворота на придомовой территории многоквартирного дома по улице Генерала Буткова соответствовали требованиям пожнадзора. Также директор УК сфабриковал протоколы общего собрания собственников жилья. В дальнейшем эти документы были представлены в качестве доказательств по гражданскому делу по иску собственника помещения в многоквартирном доме, настаивавшего на демонтаже ворот. В результате это привело к принятию неправильного судебного решения.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.