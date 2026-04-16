История говорит о том, что Калининград был русским и останется российским навсегда. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский на Балтийском культурном форуме в Светлогорске 16 апреля.

«Кстати, я тут только недавно задумался, что с точки зрения банальной математики, мы отмечаем 80 лет [Калининградской области] в составе нашей страны. Это я не засчитываю Елизавету Петровну — там репетиция была, но даже последний период — 80 лет. А сколько лет в составе Германии была эта земля? А с чего вы взяли, что мы должны тут тевтонов приплетать?», — заявил Мединский.

Он сказал, что земля оказалась в составе Советского Союза не потому, что «её захватили». «Нет! Юридически, по итогам Потсдамской конференции, где от имени более чем 50 государств антигитлеровской коалиции, то есть более чем двух третей на тот момент юридически существовавших на планете Земля суверенных государств, где проживало около 90% мирового населения, от Китая до Латинской Америки, всех участников в антигитлеровской коалиции, государства-союзники единогласно и окончательно закрепили эту землю за территорией нашей страны», — сказал Мединский.

Он добавил, что «более юридически обоснованного всемирного решения представить себе невозможно». «Поэтому эта земля, не говоря уже о том, что это юридическое решение скреплено намертво кровью наших солдат, более юридически верного на вечные времена решения представить себе невозможно. Так что Калининград был русским, есть российский и будет таковым всегда. Об этом говорит история», — заявил помощник президента.