Учёные: в Балтийское море переселились «пришельцы» из других морей и океанов

Судоходство и глобальное потепление привели к появлению в Балтийском море около 150 новых биологических видов-вселенцев. Большинство из них — черви, моллюски и ракообразные. Об этом сообщила ТАСС кандидат биологических наук, доцент БФУ им. Канта, заведующая лабораторией морской экологии Института океанологии РАН Юлия Полунина.

По её словам, большинство новых видов прибыли из умеренных и субтропических вод Атлантического, Тихого океанов и Каспийского моря. Некоторые из них активно размножаются, что может наносить ущерб экосистеме, вызывая обрастание гидротехнических сооружений, нанося ущерб рыболовству, но затем постепенно количественные показатели стабилизируются. При этом происходят изменения в пищевых цепях и перераспределение органического вещества в экосистеме.

«Однако не все виды-вселенцы оказали значимое влияние на экосистему Балтики», — отметила учёный. Среди самых заметных «пришельцев» — бычок-кругляк из Понто-Каспийского бассейна, отдельные виды ракообразных (например, планктонный рачок церкопагис из Каспийского моря), некоторые виды многощетинковых червей, моллюск Rangia cuneata. Один из самых успешных инвазивных видов — гребневик мнемиопсис, активный потребитель зоопланктона, вселившийся с Атлантического побережья Америки.

Появление новых видов требует внимания специалистов, так как может снижать биологическую продуктивность моря и влиять на коммерческое рыболовство, заключила Полунина.

