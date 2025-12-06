Погода в Калининградской области 6 декабря

Днём в субботу, 6 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с умеренными осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +6°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около трех метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +5°C. На востоке области (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет +6°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +2°C). На всей территории региона ожидаются небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода с небольшим дождем. Утром температура в Калининграде будет в районе +7°C, днём она составит +6,3°C, а вечером — +4,9°C. Утром и вечером прогнозируется юго-восточный ветер, который днем на время сменится на южный. Влажность — на уровне 98-99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «регион будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, проходящего на периферии антициклона. Ожидается пасмурная, умеренная и дождливая погода». «Днем в Калининграде, на западе области и на побережье +5...+7℃, на востоке региона +3...+5℃. С утра до вечера пасмурно и временами ожидаются слабые и умеренные дожди. В Калининграде, на западе и на побережье (Гурьевский, Зеленоградский, Багратионовский р-н) наиболее интенсивные осадки ожидаются преимущественно утром и в первой половине дня, вечером возможна морось/небольшой дождь. На остальной части региона слабые/умеренные дожди ожидаются со второй половины ночи до вечера. Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет слабо понижаться с 760 до 759 мм рт.ст.», — добавляют синоптики-любители.