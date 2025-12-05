Проект сохранения старинной виллы на ул. Носова в Калининграде прошёл экспертизу (фото)

Экспертиза одобрила проект сохранения старинной виллы на ул. Носова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о сохранении объекта культурного наследия регионального значения «Вилла» (начало XX века), расположенного по адресу: ул. Носова, д. 1-3. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила калининградская строительная компания «Стандарт». Указанный застройщик — Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Санкт-Петербург). Положительное заключение получено 5 декабря 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно информации портала Prussia39.ru, вилла была построена в Кёнигсберге в районе Хуфен на Лортцинг-штрассе в начале XX века. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 она получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание занимает Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области.

Фото: портал Prussia39.ru