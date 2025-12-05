Проект сохранения старинной виллы на ул. Носова в Калининграде прошёл экспертизу (фото)

Проект сохранения старинной виллы на ул. Носова в Калининграде прошёл экспертизу (фото)
Фото: портал Prussia39.ru
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Экспертиза одобрила проект сохранения старинной виллы на ул. Носова в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о сохранении объекта культурного наследия регионального значения «Вилла» (начало XX века), расположенного по адресу: ул. Носова, д. 1-3. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила калининградская строительная компания «Стандарт». Указанный застройщик — Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Санкт-Петербург). Положительное заключение получено 5 декабря 2025 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно информации портала Prussia39.ru, вилла была построена в Кёнигсберге в районе Хуфен на Лортцинг-штрассе в начале XX века. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 она получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание занимает Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области.



Фото: портал Prussia39.ru
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter