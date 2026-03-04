В Музее янтаря открывается выставка «Единая нить истории»

В пятницу, 13 марта, в 17:00 в Калининградском областном музее янтаря состоится открытие выставки «Единая нить истории» (0+), созданной на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы в Минске. Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и направлен на укрепление культурного сотрудничества, развитие межмузейных связей и сохранение общей исторической памяти. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Выставка посвящена народному ткачеству — одному из древнейших ремесел белорусов. В экспозиции будут представлены материалы из архивов известных белорусских писателей Алоизы Пашкевич (Тётки), Максима Богдановича, Петруся Бровки, Аркадия Кулешова, Ивана Шамякина, Евгении Янищиц. Посетители увидят тканые покрывала, скатерти, элементы традиционного национального костюма, предметы декоративно-прикладного искусства, а также личные вещи писателей — книги, фотографии, памятные сувениры, украшения, аксессуары.

Центральное место в экспозиции занимает традиционный белорусский рушник — главный символ связи поколений. Гости выставки увидят рушники начала ХХ века рушников и скатертей из различных регионов Беларуси, выполненные по старинным узорам.

Экспозиция состоит из шести разделов — по количеству регионов Беларуси, каждый из которых «объединяет рушники соответствующего региона, биографические материалы и произведения писателей, родившихся там, а также поэтические строки о родной земле и народных традициях».

Выставка будет работать с 13 марта до 19 апреля 2026 года.





Изображение: пресс-служба Музея янтаря