В Музее янтаря открывается выставка «Единая нить истории»

Все новости по теме: Культура

В пятницу, 13 марта, в 17:00 в Калининградском областном музее янтаря состоится открытие выставки «Единая нить истории» (0+), созданной на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы в Минске. Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и направлен на укрепление культурного сотрудничества, развитие межмузейных связей и сохранение общей исторической памяти. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Выставка посвящена народному ткачеству — одному из древнейших ремесел белорусов. В экспозиции будут представлены материалы из архивов известных белорусских писателей Алоизы Пашкевич (Тётки), Максима Богдановича, Петруся Бровки, Аркадия Кулешова, Ивана Шамякина, Евгении Янищиц. Посетители увидят тканые покрывала, скатерти, элементы традиционного национального костюма, предметы декоративно-прикладного искусства, а также личные вещи писателей — книги, фотографии, памятные сувениры, украшения, аксессуары.

Центральное место в экспозиции занимает традиционный белорусский рушник — главный символ связи поколений. Гости выставки увидят рушники начала ХХ века рушников и скатертей из различных регионов Беларуси, выполненные по старинным узорам.

Экспозиция состоит из шести разделов — по количеству регионов Беларуси, каждый из которых «объединяет рушники соответствующего региона, биографические материалы и произведения писателей, родившихся там, а также поэтические строки о родной земле и народных традициях».

Выставка будет работать с 13 марта до 19 апреля 2026 года.

Афиша-1.jpg

Изображение: пресс-служба Музея янтаря 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter