ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по Брянску. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ракетная опасность была объявлена в Брянске во вторник, 10 марта, в районе 16:55 и отменена в 17:42.

Богомаз назвал удар ВСУ «бесчеловечным террористическим актом» и сообщил о принятии первоочередных мер по локализации и ликвидации его последствий.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter