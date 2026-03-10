ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по Брянску. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены. Все доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ракетная опасность была объявлена в Брянске во вторник, 10 марта, в районе 16:55 и отменена в 17:42.

Богомаз назвал удар ВСУ «бесчеловечным террористическим актом» и сообщил о принятии первоочередных мер по локализации и ликвидации его последствий.