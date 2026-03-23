В Гурьевске попавший в ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов (фото)

Продолжение: В минздраве уточнили состояние подростков и женщины, сбитых на остановке в Гурьевске
В понедельник, 23 марта, в Гурьевске произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пешеходы, находившиеся на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советской столкнулись два автомобиля. От удара один из них выехал на тротуар и совершил наезд на трёх пешеходов — двух подростков и женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были направлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции.



