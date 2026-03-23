В минздраве уточнили состояние подростков и женщины, сбитых на остановке в Гурьевске

В результате ДТП в Гурьевске госпитализированы  четыре человека: три пешехода и один из водителей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном минздраве. 

Среди пострадавших пешеходов — шестнадцатилетние девушка и юноша и 32-летняя женщина, которые находились на остановке, когда на тротуар вылетел автомобиль. В состоянии средней тяжести, но в сознании подростки госпитализированы в ДОБ, женщина — в БСМП. По поводу автомобилистов в минздраве уточнили следующее: «Два водителя —74-летяя женщина и 22-летний мужчина, оба в сознании, состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Женщина госпитализирована в БСМП, мужчина от госпитализации пока отказывается».

Напомним, ранее сообщалось, что в Гурьевске на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советской столкнулись два автомобиля. От удара один из них выехал на тротуар и совершил наезд на трёх пешеходов — двух подростков и женщину. 

