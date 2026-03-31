В ДТП в Черняховском районе пострадали 4-летний ребенок и младенец

В Черняховском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали два малолетних пассажира одного из авто. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 18:50 на 8 км 300 метров автодороги «Черняховск - Крылово». Автомобилистка 1995 года рождения, управляя «Ауди», выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с «Фольксвагеном», который двигался со встречного направления. В результате «Фольксваген» съехал в придорожный кювет.

В ДТП пострадали два малолетних пассажира (2022 г.р. и 2026 г.р) автомобиля «Ауди»: с телесными повреждениями они направлены в медицинское учреждение.