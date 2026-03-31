Синоптики рассказали о шансах на первые +20°С этой весной в Калининграде

Начиная с 5 апреля в Калининградской области прослеживаются «сценарии с более динамичной погодой» по сравнению с однообразием, которое господствовало в марте. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Согласно предварительным расчётам, в промежутке с 5 по 9 апреля ожидаются короткие потепления до +15...+18°С и даже до +20°С. Возвращение положительной температурной аномалии (на 1-3°С выше нормы) вероятно на большей части Европы, так что шансы на потепление действительно высоки, добавили в паблике. Дефицит осадков обеспечит господство антициклонов.