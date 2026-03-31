Горвласти сообщили о временном перекрытии «перекрестка с провалом» в экс-Балтрайоне

Оживленный перекресток в Москвском районе закроют на несколько дней из-за ремонтных работ на месте ранее заделанного провала в проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Перекрёсток Инженерной — Судостроительной — Батальной будет перекрыт со 2 по 5 апреля для асфальтирования места бывшего провала. Просим прощения у горожан за временные неудобства, на месте будут работать специалисты ГК КО „Водоканал“. Основной объезд (общественного транспорта тоже) будет организован по Автомобильной и Коммунистической», — проинформировали горвласти, уточнив, что схемы объезда можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в апреле 2025 года на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной в Калининграде ограничили движение транспорта. Сообщалось о проведении работ по устранению аварийного провала. Место прорыва труборовода, которое ранее пытались выявить с помощью «телеинспектора», обнаружили при раскопках.

5 января 2026 года в Калининграде из-за просадки грунта на пересечении ул. Судостроительной, Батальной и Инженерной вновь было заблокировано движение троллейбусов маршрута № 1 к конечной станции «ул. У. Громовой». 6 января перекрёсток перекрыли, организовав объезд. 13 января по поводу ситуации высказался губернатор Алексей Беспрозванных, назвав ее «сложной». Аварийные работы на месте провала завершили 15 января.