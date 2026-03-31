Таможня: граждане Евросоюза используют Калининградскую область как хаб

Все новости по теме: Граница
В последнюю неделю марта отмечался традиционный рост числа желающих пересечь границу с Калининградской областью со стороны Евросоюза. Пик пересечений пришелся на 30 марта. Как сообщили «Новому Калининграду» в Калининградской областной таможне, это традиционная ситуация для пасхальных и новогодних праздников, когда русскоязычные граждане Евросоюза используют Калининградскую область в качестве транзитного хаба для дальнейшего перемещения по России. 

По данным таможни, на 9.00 30 марта были оформлены на въезд в регион из Польши и Литвы 582 легковых транспортных средства. По состоянию на 9.00 31 марта поток снизился — оформлено 317 легковых автомобилей. «Понятно, что в общей сложности больше автомобилей было оформлено на въезд из Польши, поскольку там сейчас работает два пункта пропуска. Но желающих заехать в регион через пункт пропуска в Чернышевском на границе с Литвой было также много. Вероятно, граждане Евросоюза используют литовскую территорию, чтобы избежать очередей на польско-российской границе», — рассказала начальник пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

По наблюдениям таможенников, в числе приезжих — в основном русскоязычные граждане Евросоюза — Германии и других стран, которые традиционно используют Калининградскую область в качестве транзитного хаба, чтобы лететь через аэропорт Храброво к своим родственникам в Казахстан, Сибирь и другие регионы. Также есть те, кто просто приезжает отдохнуть или навестить родственников в Калининградской области. Подобная ситуация наблюдается последние несколько лет регулярно накануне новогодних и пасхальных праздников.

Отметим, что российские границы по-прежнему открыты для граждан Евросоюза, они могут приехать в регион по электронным визам, для оформления которых не нужен визит в консульство или посольство.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter