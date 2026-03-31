Минэк: особую зону в Калининградской области ожидает новая эпоха

Особую экономическую зону в Калининградской области ожидает новая эпоха в связи с поправками, принятыми в Налоговый кодекс в феврале 2026 года. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития промышленности и торговли Калининградской области Анастасия Абрамова на мартовском заседании комитета по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Нас ожидает с вами новая эпоха, скажем так. Министерством финансов РФ были разработаны изменения в Налоговый кодекс. Приняты они Федеральным законом от 11 февраля 2026 года № 18-фз. Закон вступает в силу с 1 апреля 2026 года и будет распространяться, в том числе, на резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, которые будут включены в реестр резидентов после 1 апреля 2026 года», — рассказала Абрамова. По её словам, резиденты ОЭЗ, которые подадут заявления до 1 апреля 2026 года, будут работать на старых условиях — по старым правилам применения налоговых льгот.

Изменения коснутся отчетности резидентов, которые должны будут подавать информацию об инвестициях в Налоговую службу. При этом точной информации о показателях у региональных властей пока нет. Что касается льгот, то резиденты смогут их применять, если по состоянию на 31 декабря календарного года, который предшествует отчетному, отношение объёма капитальных вложений превышает либо равно объёму применяемых льгот. «Причём в применяемых льготах будут учитываться льготы по налогам на прибыль, на имущество, земельный налог и пониженные тарифы страховых взносов», — пояснила замминистра.

Анастасия Абрамова добавила, что нововведения спровоцировали активность среди предпринимателей, которые спешили попасть в число резидентов ОЭЗ до 1 апреля 2026 года. По состоянию на 26 марта, в работе у администрации ОЭЗ находилось 29 заявлений. Это сопоставимо с тем объёмом, который был за весь прошлый год.