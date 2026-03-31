Депутат рассказал, почему «олигархи» ушли из горсовета Калининграда

«Олигархи» ушли из Совета депутатов Калининграда в связи с тем, что полномочия по утверждению Генерального плана города передали правительству области. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» депутат-коммунист Сергей Севостьянов.

«Почему были олигархи до этого в городском совете? Потому что они принимали Генеральный план, поправки в Генеральный план. Им было это интересно. Когда полномочия правительству передали, они ушли все в областную Думу. Это Законодательное собрание теперь. Самое забавное, когда они в предвыборных листовках даже не стесняются указывать, что идут ради своего бизнеса», — сказал Сергей Севостьянов.

В качестве примера он привёл агитационные материалы своего конкурента на прошлых выборах — главы компании «Мегаполис» Евгения Морозова.

«Выпускает листовку и говорит: „Я иду в областную Думу, чтобы свой строительный опыт применить там“. Он же фактически откровенно говорит, что ради своих бизнес-интересов идёт. Как можно за него голосовать? Потом люди удивляются, почему парк какой-то вырублен, там дом построен, ну и так далее», — добавил бывший глава фракции КПРФ в горсовете.

