Двое взрослых и ребенок погибли из-за дрона, попавшего в жилой дом под Владимиром

Во время атаки ВСУ на Владимирскую область дрон попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Александра Авдеева.

«Вражескими беспилотниками атакована гражданская инфраструктура в нашей области. С прискорбием сообщаю, что есть погибшие. И есть разрушения. Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын», — написал он.

Как уточнил глава региона, пятилетней дочке погибших удалось спастись, она с ожогами госпитализирована, ее жизнь вне опасности. «Соседи живы. Пожар ликвидирован силами МЧС. Приношу глубокие соболезнования родным погибших», — добавил Авдеев.