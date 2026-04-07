Облвласти рассказали, когда с дорог уберут накопившуюся за зиму грязь

В Калининградской области службы до конца апреля уберут с дорог грязь и мусор, накопившиеся за зиму. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале, сейчас для уборки задействовали максимальное количество рабочих и техники подрядных организаций.

Параллельно службы приводят проезжую часть в порядок. «Продолжается ямочный ремонт, на региональных дорогах уже выполнено около 12 тыс. квадратных метров, примерный объём таких работ в этом году — приблизительно 400 тыс.», — рассказал глава региона. Подрядчики также занимаются обочинами, проводят грейдирование и подсыпку гравийных дорог, а также при необходимости приводят в порядок автобусные остановки.

«Уже приступили к ремонту региональных дорог Фурмановка—Ватутино—Садовое—Шатурское и Свобода—Юдино—Заозерное—Южное. Основной этап работ по всем объектам стартует в мае. Всего отремонтируем 120 км.», — добавил Беспрозванных.

Губернатор также напомнил, что в этом году 12 муниципалитетов получили субсидии из областного бюджета в размере 2,8 млрд рублей. Их направят на ремонт, строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры. В приоритете находятся пути к соцучреждениям, детским садам, школам и больницам.

