В МЧС рассказали о последствиях штормового ветра в Калининградской области

В Калининградской области зафиксированы последствия опасных погодных явлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По состоянию на 16 часов понедельника, 6 апреля, в результате усиления ветра зарегистрировано падение 39 деревьев. Повреждены три автомобиля. Пострадавших нет.

Максимальные порывы ветра зафиксированы в Калининграде (до 22 м/с), Пионерском (до 23 м/с) и посёлке Храброво (до 26 м/с).

Транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме. Аэропорт Храброво работает без ограничений. Паромная переправа на Балтийскую косу осуществляется в обычном режиме. Уровень воды в реке Преголя остаётся ниже неблагоприятных отметок.

«По Калининградской области сохранится западный, северо-западный ветер от 17 до 22 метров в секунду», — добавили в МЧС.