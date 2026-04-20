«Утерянная посылка»: калининградка стала жертвой новой схемы обмана мошенников

В Калининградской области мошенники внедрили новую схему обмана, связанную с получением утерянной посылки с маркетплейса. Их жертвой стала 73-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мессенджере калининградке позвонил неизвестный, который представился сотрудником маркетплейса и сообщил об обнаружении утерянной посылки женщины. Собеседник попросил назвать адрес пункта выдачи, где она смогла бы забрать ее. Позже пенсионерке поступило СМС-сообщение с кодом подтверждения для оформления доставки. Далее позвонил лже-сотрудник портала государственных услуг, который сообщил, что мошенники якобы пытаются взломать ее аккаунт. Следующий звонок поступил от мнимого сотрудника службы по надзору в сфере информационных технологий, который предупредил женщину, что аферисты уже получили доступ к ее банковским счетам.

Под предлогом защиты сбережений калининградку убедили срочно перевести все денежные средства на так называемый «безопасный счет». Поверив аферистам, женщина перевела по указанным ими реквизитам 2 400 000 рублей.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». УМВД вновь напоминает: не следует сообщать коды из СМС-сообщений и иные персональные данные незнакомым лицам. Представители государственных структур и банков никогда не требуют перевода денежных средств на «безопасные счета». При поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или правоохранительные органы.