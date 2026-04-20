Калининградские коллекторы составили портрет «типичного должника»

В Калининграде чаще всего в поле зрения коллекторов попадают мужчины старше 40 лет. Как правило, это водители, продавцы, менеджеры, рабочие и повара. Об этом в интервью «Балтик плюс» рассказал директор коллекторского агентства Павел Михмель.

Он уточнил, что средняя сумма долга в регионе составляет почти 170 тыс. рублей. При этом средний ежемесячный платёж коллекторам в Калининграде — 2 749 рублей. Это объясняется тем, что взыскатели готовы дать скидку до 60% от первоначальной суммы. По словам Михмеля, на сегодняшний день у возглавляемой им компании насчитывается более 23 тысяч клиентов.