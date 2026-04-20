Закрывшийся из-за пожара в «Гианте» кинотеатр: вряд ли мы заработаем раньше 2027-го

Представители кинотеатра «Люмен Калининград», вынужденно закрывшегося из-за пожара в ТРЦ «Гиант», сделали прогнозы по поводу возможного возобновления работы. Соответствующая информация размещена на официальной странице кинотеатра «ВКонтакте».

«Собственник ТЦ планирует восстановление „Гианта“. Ещё не понимаем, насколько реальны эти планы: наверное, нужно дождаться результатов экспертизы здания.<...> Изучаем варианты открыться в другом месте, если с возвращением „Гианта“ не получится. В любом случае, даже в самом оптимистичном варианте мы вряд ли где-то появимся раньше 2027-го», — отмечается в сообщении.

Также в кинотеатра отмечают, что в настоящее время все еще не удалось полностью оценить размер причиненного пожаром ущерба. «По-прежнему не знаем, что с нашими проекторами, нет возможности вывезти их для проверки технического состояния. Но в кинозалах пожара не было, стены с огнеупорной отделкой — топ. Весь склад сгорел, а всё, что было в фойе кинотеатра и в кинобаре, скорее всего, уже непригодно к эксплуатации», — уточили представители «Люмена».

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра. Ликвидация открытого огня была объявлена в 22:53 того же дня.

15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ.

Причиной пожара стали работы, в результате которых было допущено возгорание системы вентилируемого фасада.