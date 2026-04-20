Компания «Новик» планирует создать в Калининграде логистический контейнерный терминал

Создание логистического контейнерного терминала в Калининграде признали соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Соответствующее решение принял Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

Проект планирует реализовать ООО «Новик» на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111201:275 в районе Балтийского шоссе. Площадь участка — более 2,7 га, кадастровая стоимость — порядка 21 млн рублей. Вид разрешённого использования — под незавершённое строительство цеха обезвоживания и сушки осадка.

Компании рекомендовано направить схему раздела указанного земельного участка с учётом выделения части, в границах которой расположено нежилое здание площадью 53,6 кв. м, и части, необходимой для реализации проекта, в адрес администрации Калининграда.

Землю планируют отдать в аренду без проведения торгов. Соглашение о реализации проекта заключается между ООО «Новик» и министерством развития инфраструктуры Калининградской области.

Согласно данным открытых источников, ООО «Новик» работает с 2011 года, предоставляя вспомогательные услуги в сфере перевозок. Генеральным директором с момента основания является Сергей Ошарский. Компания принадлежит двум участникам: ООО «Интерсайд» владеет долей в 51%, а директор Сергей Ошарский — 49%.