Багратионовский суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли парень и девушка

В Багратионовском районе вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 27 июля 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находился за рулем автомобиля «БМВ». На автодороге «Калининград — Крылово» нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фольксвагеном». В результате ДТП погибли 24-летние парень и девушка.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. В пользу сестры погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.


