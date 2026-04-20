В Калининградской области учредили знак почета губернатора «За служение»

В Калининградской области учрежден новый региональный знак отличия — знак почета губернатора «За служение». Соответствующий указ подписан 17 апреля 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая награда вводится как одна из форм поощрения за вклад в развитие региона. Ею смогут награждать граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Основаниями для награждения являются: эффективная государственная и общественная деятельность, активная гражданская позиция, достижения в профессиональной сфере, а также работе, направленной на укрепление традиционных ценностей, патриотическое воспитание и развитие Калининградской области.

Кроме того, знак почета предусмотрен за волонтерскую, благотворительную и просветительскую деятельность, заслуги в обеспечении безопасности, а также за проявленные мужество и самоотверженность, в том числе в условиях риска для жизни. Отдельно указано, что награждение возможно за участие в выполнении задач специальной военной операции.

Награжденным будут вручать сам знак и удостоверение. Знак «представляет собой рельефное изображение герба Калининградской области и ленты под ним. Высота Знака почета — 45 мм, ширина — 35 мм», выполненное из латуни с покрытием цвета античного золота. Удостоверение оформляется в виде книжки с тиснением герба региона.

Процедура награждения предполагает выдвижение кандидатов по месту работы, службы или общественной деятельности. Инициаторами могут выступать руководители организаций, органы власти различных уровней, а также органы местного самоуправления. Подготовленные представления направляются губернатору и проходят проверку в региональном правительстве, после чего принимается окончательное решение.

Сам знак будет вручать губернатор Калининградской области либо по его поручению — члены правительства и руководители органов власти. Награду предписано носить на левой стороне груди после государственных и региональных наград.

Финансирование изготовления знаков, удостоверений и футляров предусмотрено за счет областного бюджета в рамках госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество».

Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Изображение: скриншот указа губернатора