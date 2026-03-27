Минстрой назвал новый срок завершения реконструкции набережной в Светлогорске

Завершение работ по реконструкции набережной в Светлогорске намечено на конец 2026 года. Об этом сообщили представители минстроя и ЖКХ Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Местный житель задал вопрос о сроках реконструкции и прикрепил фото информационного стенда, согласно которому работы должны завершить до 30 апреля 2026 года.

«Работы по реконструкции променада продолжаются. Срок по контракту — конец этого года», — следует из ответа министерства.

Что касается строительства волноломов, то все мероприятия на протяжении 4,5 км береговой линии планируется завершить до 2029 года. Как объяснили в ведомстве, такая продолжительность работ связана со осложнённым процессом строительства в акватории Балтийского моря — при сильном волнении работы приостанавливаются.

Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составляла 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м.

В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что завершить реконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик ООО «ТС Строй» должен закончить работы к лету 2026-го.