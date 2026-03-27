Минстрой назвал новый срок завершения реконструкции набережной в Светлогорске

Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске
Завершение работ по реконструкции набережной в Светлогорске намечено на конец 2026 года. Об этом сообщили представители минстроя и ЖКХ Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Местный житель задал вопрос о сроках реконструкции и прикрепил фото информационного стенда, согласно которому работы должны завершить до 30 апреля 2026 года.

«Работы по реконструкции променада продолжаются. Срок по контракту — конец этого года», — следует из ответа министерства.

Что касается строительства волноломов, то все мероприятия на протяжении 4,5 км береговой линии планируется завершить до 2029 года. Как объяснили в ведомстве, такая продолжительность работ связана со осложнённым процессом строительства в акватории Балтийского моря — при сильном волнении работы приостанавливаются.

Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составляла 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м.

В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что завершить реконструкцию променада в Светлогорске власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик ООО «ТС Строй» должен закончить работы к лету 2026-го.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

