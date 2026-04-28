Подрядчик, построивший «небезопасную» площадку на Верхнем озере, оспорил экспертизу в суде

Подрядчик, построивший детскую площадку в районе дома № 75а на ул. Курортной в Калининграде (берег Верхнего озера), не согласился с решением экспертизы и решил обжаловать ее в суде. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Эту площадку мы не открыли в срок и пока не открываем, — рассказал Дятлова. — Мы провели экспертизу, подрядчик с ней не согласен. Оборудование, которое не соответствовать стандартам, и площадка, которая не соответствует стандартам, не будет открыта. Находимся в судебных разбирательствах. Оспаривает подрядчик, сделанную экспертизу, да».

Ранее «Новый Калининград» сообщал о выводах экспертов, которые посчитали площадку на Курортной не соответствующей требованиям безопасности.