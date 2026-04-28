Подрядчик, построивший «небезопасную» площадку на Верхнем озере, оспорил экспертизу в суде
Фото: архив Нового Калининграда
Подрядчик, построивший детскую площадку в районе дома № 75а на ул. Курортной в Калининграде (берег Верхнего озера), не согласился с решением экспертизы и решил обжаловать ее в суде. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Эту площадку мы не открыли в срок и пока не открываем, — рассказал Дятлова. — Мы провели экспертизу, подрядчик с ней не согласен. Оборудование, которое не соответствовать стандартам, и площадка, которая не соответствует стандартам, не будет открыта. Находимся в судебных разбирательствах. Оспаривает подрядчик, сделанную экспертизу, да».

Ранее «Новый Калининград» сообщал о выводах экспертов, которые посчитали площадку на Курортной не соответствующей требованиям безопасности.

Конкурс на обустройство детской площадки состоялся в марте 2025 года. На работы выделяли 19,2 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Техстрой Проект», снизившая начальную стоимость до 18,7 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен был до 24 октября 2025 года. В конце марта 2026-го глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти усомнились в качестве выполненных работ и заказали экспертизу. После этого открыть площадку рассчитывали в апреле текущего года.
Самое читаемое:

