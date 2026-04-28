Мэрии Калининграда не удалось забрать землю у «Почты России» для ремонта тротуара

Горвласти не смогли забрать участок у «Почты России» на углу улиц Чайковского и Леонова, чтобы выполнить там ремонт тротуара. О выходе из сложившейся ситуации журналистам во вторник, 28 апреля, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Это земельный участок, который принадлежит Росимуществу, но он предоставлен нескольким хозяйствующим субъектам, — объяснила Дятлова. — В этом здании кроме „Почты России“ есть ещё собственники. И в соответствии с действующим законодательством земельный участок распределяется в равных долях между ними. Мы не смогли получить согласие на размежевание земельного участка и на передачу его в муниципальную собственность, но пошли по второму пути. Мы можем наложить публичный сервитут. Собственно, чем мы и занимаемся. После наложения публичного сервитута на этот земельный участок, который свободен от застройки, мы сможем зайти муниципальными деньгами и провести ремонтные работы».

Чиновница отметила, что плитка там «действительно выглядит ужасно», однако не смогла назвать конкретную дату ремонта.

«Нужно сделать так, чтобы у администрации было право на эти работы. Постараемся сделать это в кратчайшие сроки и зайти в текущем году», — добавила Дятлова.

Отметим, что в октябре прошлого года глава администрации сообщала, что «Почта России» согласна передать городу площадь перед бывшим главпочтамтом.

Проблемный участок в июле того же года Елена Дятлова обсуждала во время прогулки по городу с зампредседателя регионального правительства Александром Рольбиновым.

«Нужно прийти к „Почте России“ и попросить её выполнить работы, когда мы зайдём сюда с ремонтом», — посоветовала тогда Дятлова Рольбинову. Тот в свою очередь переговорил с региональным руководством «Почты России», рассказал им про «150 метров ужасной плитки» и рекомендовал сделать ремонт в едином архитектурно-цветовом решении.