Польша «по обмену» освободила из тюрьмы российского археолога Бутягина

В рамках обмена с Белоруссией власти Польши освободили российского историка и археолога Александра Бутягина. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

«Один из людей, которых мы обменяли, — это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — отметил он.

В свою очередь, в ФСБ уточнили, что Бутягина и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, обменяли на двух кадровых офицеров молдавской разведки. Последние прибыли в Россию в 2025 году по ложным документам и занимались сбором информации. В ФСБ подчеркнули, что россиян удалось вернуть домой благодаря совместной операции с КГБ Белоруссии.

Напомним, в декабре прошлого года польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на основании обвинений Украины в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму. В январе 2026-го срок содержания под стражей Бутягина был продлен на два месяца. Тогда же власти Польши заявили, что планируют рассмотреть вопрос об экстрадиции российского археолога на Украину,