Литва попросила НАТО помочь решить проблему с метеозондами контрабандистов

Литва попросила у НАТО помощи в решении проблемы с метеозондами с контрабандой, доставляемой с территории Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление советника президента республики.

«Союзники по НАТО прекрасно понимают, что это определенный тип гибридной атаки, и мы запросили направить группу экспертов, которая более детально оценила бы всю ситуацию и предложила дополнительные меры, чтобы облегчить нам борьбу с этими контрабандными [шарами]. Воздушные шары трудно обнаружить, они не излучают тепло, не испускают радиоволны. Только данные радаров являются единственным эффективным инструментом для их обнаружения», — пояснил Дейвидас Матуленис.

Он уточнил, что группа экспертов НАТО должна прибыть в Литву в ближайшее время.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы.

Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме. При этом Литва за полгода собирается создать технологию для борьбы с метеозондами и дронами. На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний.