Литва стала лидером среди стран НАТО по росту расходов на оборону

Все новости по теме: Литва
Литва стала лидером среди стран НАТО по росту расходов на оборону

Литва заняла первое место среди стран НАТО по росту трат на оборону. Ее военные расходы с 2014 года по 2025 год выросли на 537,4%. Это показал доклад генсека альянса Марка Рютте о деятельности блока и ситуации с безопасностью в мире в прошлом году, передает «Sputnik Литва».

По предварительным данным, в 2025 году балтийская республика потратила на военные нужды 2,9 млрд долларов, что составляет 4% от ее ВВП.

Кроме того, в топе по росту расходов на оборону среди стран НАТО оказалась Латвия, чьи военные расходы с 2014 года выросли на 369,4%, до 1,46 млрд долларов. Это составляет 3,74% ВВП страны. На третьем месте оказался Люксембург (359,6%). Далее следуют Дания (265,14%) и Польша (240,96%).

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter