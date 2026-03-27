Литва стала лидером среди стран НАТО по росту расходов на оборону

Литва заняла первое место среди стран НАТО по росту трат на оборону. Ее военные расходы с 2014 года по 2025 год выросли на 537,4%. Это показал доклад генсека альянса Марка Рютте о деятельности блока и ситуации с безопасностью в мире в прошлом году, передает «Sputnik Литва».

По предварительным данным, в 2025 году балтийская республика потратила на военные нужды 2,9 млрд долларов, что составляет 4% от ее ВВП.

Кроме того, в топе по росту расходов на оборону среди стран НАТО оказалась Латвия, чьи военные расходы с 2014 года выросли на 369,4%, до 1,46 млрд долларов. Это составляет 3,74% ВВП страны. На третьем месте оказался Люксембург (359,6%). Далее следуют Дания (265,14%) и Польша (240,96%).