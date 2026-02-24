Юрист о замене вывесок на русскоязычные: исключение — только для товарных знаков

1 марта 2026 года из-за вступления в силу изменений в закон «О защите прав потребителей» магазинные вывески ожидают значительные перемены. О них на круглом столе «Язык вывесок: когда за латиницу накажут» в Калининградской торгово-промышленной палате рассказала юрист по защите прав интеллектуальной собственности КТПП Ольга Симонова. По словам Симоновой, новая версия закона обязывает всю размещенную на вывесках, указателях и информационных табличках информацию, предназначенную для публичного ознакомления потребителей и не являющуюся рекламой, переводить на русский язык.

«Под действие закона подпадает и весь онлайн-контент, адресованный потребителю, — сообщила Ольга Симонова. — Нужно ограничить иностранные слова везде, где с ними взаимодействует потребитель, даже в инструкциях по эксплуатации. Исключение сделано для официально зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований и заимствований, вошедших в русский язык (нужно проверять каждое слово). Если в словаре слова нет, то необходимо его переводить».

Симонова напомнила, что текст на английском не может быть ярче и больше, что предпочтительно сначала разместить информацию на русском языке и только потом ее английский вариант.

«Нужно провести полную инвентаризацию вывесок, упаковки информационных носителей, — порекомендовала Ольга Симонова. — Важно уже сейчас проделать работу по изготовлению новых вывесок или зарегистрировать товарные знаки, если в вашем логотипе есть слова на иностранном языке».

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Наталья Буржинская, также принявшая участие в круглом столе, заметила, что предприниматели будут обязаны использовать перевод, а не транслитерацию.

"Написать русскими буквами «Барбер-шоп «Стар» нельзя, нужно: «Парикмахерская для мужчин „Звезда“. Исключение допускается в случаях, когда такое название зарегистрировано как товарный знак и внесено в реестр», — сообщила она.

Напомним, что ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что калининградские предприниматели не видят большой проблемы в замене вывесок.

«Мы эту работу ведем уже давно. Главный архитектор согласовывает, а контроль за соблюдением законодательства лежит на комитете муниципального контроля. И сегодня Константин Владимирович Габичев отчитывался о данной работе. Я считаю, что никакого у нас там большого сопротивления у бизнес-сообщества нет. И мы очисткой города занимаемся уже давно. Мы работаем в плановом режиме. Я пока больших проблем по реализации норм закона не вижу», — заметила чиновница.