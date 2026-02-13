«Почта России» намерена скорректировать тарифы на свои услуги

АО «Почта России» с 1 марта скорректирует тарифы на свои услуги, которые долгие годы росли ниже инфляции. Эта мера позволит обеспечить финансовое оздоровление почтового оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры РФ.

Соответствующее решение подготовлено Федеральной антимонопольной службой (ФАС России). Так, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм — 97 рублей, а письма с объявленной ценностью до 20 грамм — 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм — 155 рублей.

Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан. Действующие льготы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан. Министерство отмечает, что основными пользователями услуг «Почты России» являются госорганы, поэтому индексация, в первую очередь, отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах людей.

Минцифры также поддерживает решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО «Почта России»: мера является «экономически обоснованной и направлена на долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора», отмечает министерство.

«На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет», — говорится в сообщении.

Минцифры также завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию «Почты России». Документ содержит пакет структурных мер, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие предприятия в рыночных условиях. Среди ключевых инициатив — обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня разрешённых видов деятельности в отделениях, внедрение гибких механизмов оказания универсальных услуг связи.

Как говорится в сообщении, реализация указанных мер позволит «Почте России» выйти на безубыточность, снизить долговую нагрузку, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений. Кроме того, предложенные инициативы повысят качество услуг и обслуживания граждан, отмечает Минцифры.

«Всё это — часть долгосрочной стратегии, которая должна сделать оператора устойчивым и эффективным в рыночных условиях — без потери доступности для миллионов граждан», — добавляют в ведомстве.

Кроме того, Минцифры и ФАС продолжат мониторинг деятельности «Почты России» и контроль за соблюдением баланса между доступностью услуг для населения и экономической эффективностью почтового оператора.