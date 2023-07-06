Вечерний@Калининград: заоблачные цены, падающий рубль и уходящие с поста чиновники

Дипломаты рекомендуют россиянам не въезжать в ФРГ на автомобилях с номерными знаками РФ, поскольку уже стало известно о случаях изъятия германскими таможенниками транспортных средств у наших соотечественников. Однако даже и без этого предупреждения, сегодня жителей России, которые могут себе позволить побывать в Европе, должно быть стало несколько меньше: утром курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей. А у калининградцев вообще все меньше возможностей выехать за пределы региона: они жалуются властям на «заоблачные цены» и недоступность субсидированных авиабилетов. Чиновники в ответ, конечно же, сообщают, что обратились к федеральным ведомствам за дополнительными субсидиями на перелеты. Но даже если продажа льготных билетов и возобновится, то вопрос, что же делать тем, кто не может на них рассчитывать, остается открытым. И пока вы безуспешно обновляете сайты онлайн-сервисов в поисках доступных билетов из Калининграда хоть куда-нибудь, почитайте другие новости четверга.
Наконец-то проект пешеходного моста от спорткомплекса «Юность» до острова Канта в Калининграде получил положительное заключение госэкспертизы. А это значит, что уже можно приступать к поиску подрядчика. Власти рассчитывали получить готовый проект еще в апреле 2023 года.
По первоначальному плану, мост на остров Канта должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2022 года. Однако работы приостановили из-за обнаруженных на месте строительства руин городской стены Кнайпхофа. Проект сооружения решено было переделать.
Теперь пешеходный мост уже по новому проекту планируют построить к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, который будут праздновать в апреле 2024 года. Стоимость объекта составляет около 500 млн рублей.
Совмещающую должности вице-премьера и руководителя регионального Минсельхоза Наталью Шевцову, планируют оставить только на посту заместителя председателя областного правительства. Она в октябре 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства. Через год ее утвердили в этой должности, в октябре 2021 года она стала вице-премьером.
В Калининграде грядет еще одна кадровая перестановка, но уже не по указу губернатора, а по решению суда. Последний удовлетворил иск прокурора и обязал сити-менеджера Калининграда Елену Дятлову уволить директора МБУ «Чистота» Юрия Егорова в связи с утратой доверия.
Надзорное ведомство установило, что директор трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.
«Кроме того, на исполнении данного учреждения находился контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора МБУ „Чистота“», — отмечает прокуратура.
Юрий Егоров возглавил МБУ «Чистота» в конце 2018 года. До этого он работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства. В декабре 2022 года горсовет наградил Егорова благодарственным письмом за достижения в работе.
И, наконец, хорошая новость для жителей Балтийска, за коммунальными бедами которых больше недели наблюдал весь регион. Власти округа сегодня заявили, что водоснабжение в городе восстановлено.
Крупная авария произошла на сетях водопровода в Балтийске 28 июня. Спустя несколько дней к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». В город, где периодически отключали воду или не хватало напора, начали подвозить цистерны с чистой питьевой водой. Из-за перебоев с водоснабжением в городе был объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что проблема Балтийска связана с необходимостью ремонта скважин водозабора.
По данным чиновников, сейчас давление подачи воды подняли до норматива и жители верхних этажей многоэтажек «уже почувствовали положительные изменения». Вместе с тем специалисты продолжают восстанавливать две водозаборных скважины, что позволит «поднять потребление воды почти на 70%».
Правда все еще отключена вода в военном городке, где обнаружили сильно поврежденный трубопровод, который в больших количествах сливал в залив чистую питьевую воду. Сейчас пытаются устранить уже эту аварию.