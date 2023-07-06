Вечерний@Калининград: заоблачные цены, падающий рубль и уходящие с поста чиновники

Дипломаты рекомендуют россиянам не въезжать в ФРГ на автомобилях с номерными знаками РФ, поскольку уже стало известно о случаях изъятия германскими таможенниками транспортных средств у наших соотечественников. Однако даже и без этого предупреждения, сегодня жителей России, которые могут себе позволить побывать в Европе, должно быть стало несколько меньше: утром курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей. А у калининградцев вообще все меньше возможностей выехать за пределы региона: они жалуются властям на «заоблачные цены» и недоступность субсидированных авиабилетов. Чиновники в ответ, конечно же, сообщают, что обратились к федеральным ведомствам за дополнительными субсидиями на перелеты. Но даже если продажа льготных билетов и возобновится, то вопрос, что же делать тем, кто не может на них рассчитывать, остается открытым. И пока вы безуспешно обновляете сайты онлайн-сервисов в поисках доступных билетов из Калининграда хоть куда-нибудь, почитайте другие новости четверга.

Наконец-то проект пешеходного моста от спорткомплекса «Юность» до острова Канта в Калининграде получил положительное заключение госэкспертизы. А это значит, что уже можно приступать к поиску подрядчика. Власти рассчитывали получить готовый проект еще в апреле 2023 года.

По первоначальному плану, мост на остров Канта должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2022 года. Однако работы приостановили из-за обнаруженных на месте строительства руин городской стены Кнайпхофа. Проект сооружения решено было переделать.

Теперь пешеходный мост уже по новому проекту планируют построить к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, который будут праздновать в апреле 2024 года. Стоимость объекта составляет около 500 млн рублей.

Сегодня стало известно, что губернатор Антон Алиханов планирует поменять главу областного Министерства сельского хозяйства. Согласно проекту указа, пост министра займет Артем Иванов. Он некогда занимал должность начальника департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

Совмещающую должности вице-премьера и руководителя регионального Минсельхоза Наталью Шевцову, планируют оставить только на посту заместителя председателя областного правительства. Она в октябре 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства. Через год ее утвердили в этой должности, в октябре 2021 года она стала вице-премьером.

В Калининграде грядет еще одна кадровая перестановка, но уже не по указу губернатора, а по решению суда. Последний удовлетворил иск прокурора и обязал сити-менеджера Калининграда Елену Дятлову уволить директора МБУ «Чистота» Юрия Егорова в связи с утратой доверия.

Надзорное ведомство установило, что директор трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.

«Кроме того, на исполнении данного учреждения находился контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора МБУ „Чистота“», — отмечает прокуратура.

Юрий Егоров возглавил МБУ «Чистота» в конце 2018 года. До этого он работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства. В декабре 2022 года горсовет наградил Егорова благодарственным письмом за достижения в работе.

И, наконец, хорошая новость для жителей Балтийска, за коммунальными бедами которых больше недели наблюдал весь регион. Власти округа сегодня заявили, что водоснабжение в городе восстановлено.

Крупная авария произошла на сетях водопровода в Балтийске 28 июня. Спустя несколько дней к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». В город, где периодически отключали воду или не хватало напора, начали подвозить цистерны с чистой питьевой водой. Из-за перебоев с водоснабжением в городе был объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что проблема Балтийска связана с необходимостью ремонта скважин водозабора.

По данным чиновников, сейчас давление подачи воды подняли до норматива и жители верхних этажей многоэтажек «уже почувствовали положительные изменения». Вместе с тем специалисты продолжают восстанавливать две водозаборных скважины, что позволит «поднять потребление воды почти на 70%».

Правда все еще отключена вода в военном городке, где обнаружили сильно поврежденный трубопровод, который в больших количествах сливал в залив чистую питьевую воду. Сейчас пытаются устранить уже эту аварию.