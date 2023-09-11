Вечерний@Калининград: торжество демократии, цитадель-апарты и превратности транзита

Вы наверное этого даже не заметили, но в Калининградской области прошли муниципальные выборы. В Светлогорском, Гусевском и Нестеровском округах избирали советы депутатов, еще в четырех округах проводились довыборы. Электоральное мероприятие размазали тонким слоем на три дня, в рецепт добавили электронное голосование и получили на выходе беспроигрышные для партии власти результаты: 49 «единороссов» и один самовыдвиженец. Это торжество, простите за выражение, демократии, прошло без сучка и задоринки, так что с генеральной репетицией марта регион явно справился. А теперь к другим, чуть менее предсказуемым новостям уходящего понедельника.









Калининградский транзит снова повис на волоске, на этот раз речь идет о возможности попасть в «большую» Россию на собственной машине. После новостей о том, что россиянам запретили въезжать в страны ЕС на личных авто, полуэксклав заволновался. В областном правительстве ситуацию прояснить не смогли, потому что кто его знает, транзит — дело тонкое. Будет ли Москва принимать ответные меры, пока тоже неясно, хотя в Кремле и выразили робкую надежду, что нет. Если да, то плакали патриотичные «русские немцы», оккупировавшие (в переносном, конечно, пока смысле) калининградские пляжи в этом году. Впрочем, к концу дня российское посольство в Литве заверило, что для жителей региона с их несчастным транзитом все же сделают исключение. Но тут все-таки хочется дождаться официального комментария от властей соседней республики. В общем, в нынешних политических реалиях транспортная ситуация в регионе остается крайне шаткой. И перемен тут стоит ждать лишь с изменением политической обстановки, но никак не раньше.







Проект восстановления замка Тапиау прошел госэкспертизу. Трехэтажное здание бывшей цитадели должно превратиться в музей, инвестор также хочет восстановить утраченные замковые флигели и отреставрировать сохранившиеся исторические постройки. В подвале, на втором и третьем этажах должны появиться экспозиционные помещения, в мансарде — апартаменты и холл, на чердаке — еще четыре помещения под апартаменты. На первом этаже предусмотрены два вестибюля, гардероб и помещения под продажу сувениров. Кроме того, сувенирную лавку с ювелирным магазином собираются открыть в подвале. Туалеты запланированы на первом и мансардном этажах. Сейчас на территории уже ведутся работы, там проводятся экскурсии, работает ресторан. В августе на реке Преголе возле Тапиау начали строить причал для катеров и яхт. Набережную напротив замка власти Гвардейска планируют благоустроить в 2024 году. Заметный акцент сейчас почему-то сделан на так называемом «Великом посольстве» Петра I, хотя, возможно, плакаты с российским императором, попивающим пиво и закусывающим сосисками, призваны защитить проект от обвинений в «германизации».







Фирменная калининградская страсть к «озабориванию» всего на свете напала и на собственников знаменитой «Кройц-аптеки». Слава у здания скорее печальная, учитывая эпопею со «спасением» здания, в результате которой оно сначала частично обрушилось, а потом изменилось до неузнаваемости (оставаясь при этом памятником истории). Хотя получившийся результат — дело вкуса и многим нравится. Зачем здание решили обнести забором — загадка, как он будет выглядеть — тоже, но, судя по одобренной экспертизой метровой глубине залегания свай — довольно монументально. Калининградцы в социальных сетях соревнуются в остроумии, предлагая собственникам здания заодно завалить входы в ТЦ, вырыть по периметру ров и лить на головы проходящим мимо по Фрунзе раскаленное масло. Чтобы городская среда стала уже совсем дружественной.