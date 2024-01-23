Вечерний @Калининград: ледовый подарок, убегающий имидж и время аллюзий

Тема полной неспособности горвластей справиться с последствияпи снегопадов засияла новыми гранями. Ко вторнику проблема переползла на тротуары, по которым калининградцы покатились на работу, в поликлиники и по другим делам с самого утра. Губернатору Антону Алиханову даже пришлось заострить внимание на ледовой обстановке в ранее не скомпрометированных местах во время своего онлайна «ВКонтакте». Наместник ужаснулся и посетовал на погоду, радующую калининградцев морозами, снегом и оттепелями по несколько раз в неделю — хотя, положа руку на сердце, ему бы этот климат благодарить. По всем раскладам синоптиков, проблема должна растаять аккурат к пятнице, когда ожидается приезд президента Владимира Путина. А упражнения в эквилибристике в его преддверии точно не будут лишними. К другим, чуть менее благостным, новостям дня.







Впрочем, куда большую часть своего стрима, явно приуроченного к тому же визиту, губернатор посвятил другому тонкому месту своего правления — здравоохранительному. Но в его случае уничижительных эпитетов избежал — и даже наоборот. И с врачами у нас более-менее (а где в России с ними все хорошо?), и детям-диабетикам все нужное купят (как будто и не было обвинений в том, что родители идут на поводу у маркетологов), и аж четыре поликлиники откроют. А парафраз поликлиники на Расковой сдадут в этом году (как будто бы за дело взялась не «Мириам»). Онкоцентр и вовсе уже готов — подрядчику сумму пересчитают и, надо думать, заплатят больше, чем запланированные 4,6 миллиардов. Для этого подрядчику, правда, пришлось «заморозить» в стройке энное количество своих собственных денег. И еще из важно-предвизитного: как сообщил Алиханов, региональные власти склоняются к тому, чтобы отменить принцип нуждаемости при определении льгот для многодетных семей. Ответ на вопрос: «Почему же его вводили?» — очевиден. А вот на тарифы «Калининградгазификации», которая намерена драть за каждый свой чих по три шкуры с клиентов поневоле оратор, по его словам, повлиять не в состоянии. Из неважного, но забавного — то, что глава региона обижается в ответ на обвинения в сносе исторических зданий: «Столько, сколько было сделано за последние годы в части сохранения исторического наследия, мало когда делалось». Что ж, имидж, такая штука — иногда догнать его невозможно.





Последние два месяца, несмотря на новогодье, были перенасыщены событиями на ипотечном рынке. И, соответственно, на рынке недвижимости в целом. По словам риелторов, произошло такое количество изменений, которое обычно случается за год. Взять ипотеку стало сложнее, но покупатели все-таки не закончились. О том, сохранится ли этот тренд на весь год или утихнет с завершением льготных программ в середине лета — а также при чем здесь живущие в Германии соотечественники — калининградские эксперты рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» Марии Власенковой.





20 января ветерану Великой Отечественной войны, пожалуй, самой знаменитой фронтовичке в Калининграде Нине Демешевой исполнился 101 год. Нина Петровна прошла всю войну: работала на санитарном поезде и служила санинструктором роты мотострелкового батальона, участвовала в Сталинградской битве и в сражениях на Орловско-Курской дуге и на Украине. Демобилизовалась в октябре 1945 года, а полгода спустя вместе с мужем Алексеем Демешевым приехала жить в разбитый боями Кёнигсберг. Как старшина Скворцова (девичья фамилия Демешевой) попала в ансамбль песни и пляски, какой застала бывшую Восточную Пруссию и почему чуть не погибла зимой 1947 года, Нина Петровна рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову.





В Калининградском областном историко-художественном музее готовятся к выставке одного предмета (6+) «И трубы их медные славу поют». Точнее, двух предметов — это парадная шпага императрицы Елизаветы Петровны и портрет, написанный в годы её правления. Оба предмета — из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Все исторические и современные аллюзии налицо. Выставка продлится месяц — а процесс распаковки раритетов вы можете увидеть в фоторепортаже Юлии Власовой.