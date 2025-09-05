Вечерний @Калининград: НИИЧАВО, прощание с «Викторией» и брусчаткой

Минцифры России уточнило перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны при ограничении мобильного интернета. Речь идет, как отмечает ТАСС, о «наиболее востребованных и социально значимых российских сервисах». Что же вошло в перечень цифровых платформ, сформированный на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России? Итак, готовьтесь записывать: социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты Президента РФ и Правительства РФ. В Минцифры сказали, что что соответствующее техническое решение уже разработано, а список «будет оперативно пополняться». Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.



В федеральном министерстве не уточнили, о каких именно социальных сетях и маркетплейсах идет речь. Но, видимо, тут всё очевидно — о российских. В списке, что странно, нет мессенджеров (в том числе нового повсеместного MAX, не говоря о Телеграме). В целом же портрет человека, сидящего в смартфоне, когда глушат интернет, довольно-таки прозаичен: что-то купить, потребить, доехать на такси, посмотреть короткие видео и дистанционно проголосовать. Буквально пара-тройка шагов до модели Идеального потребителя — изобретения НИИЧАВО из повести Стругацких. Хотя не так страшен чёрт — всё же в соцсетях сегодня можно и фильмы смотреть, и познавательную литературу читать, и на власти пожаловаться. Впрочем, не факт, что всё это заработает. Несмотря на заявления Минцифры, что операторы уже обеспечивают доступ к ресурсам в пилотном режиме, воспользоваться навигатором в той же Москве до сих крайне затруднительно. Да и банкоматы и оплата по карте не работает, когда интернета нет, поэтому лучше носить с собой наличные (проверено перед 9 мая).

Сити-менеджер (она же градоначальница и мэр) Елена Дятлова во время пятничного рейда по калининградским дорогам вновь закрыла собой амбразуру бесхозяйственности, защитив подчиненных. Она заявила, что перекладка теплосетей на улице Озерова после того, как там сделали свеженький ремонт за 21,9 млн рублей — это «так и было задумано». «Мы чётко понимали, что в этом году нужно выполнять два вида работ. Первое — заниматься теплотрассой, её заменой, и второе — ремонтировать улицу Озерова. Когда собрались два комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожный, мы понимали, что коллеги из структуры ЖКХ сюда придут только ближе к осени. А коллегам, которые занимаются улицей Озерова, нужно уже выполнять работу, потому что у нас у всех только один летний период», — пояснила Дятлова. Было принято решение ремонтировать улицу Озерова, оставив только место, где будут пересекаться оба вида работ.

Напомним, что ранее первый зам Елены Ивановны Игорь Шлыков в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» черным по белому сообщил, что работы эти ранее не были синхронизированы между разными мэрскими структурами. Мы с детства знаем, что первое слово дороже второго. Да и в целом вся эта история показывает, что в городских структурах как-то всё не очень между собой согласованно. Но мужества и смелости у Елены Ивановны, конечно, не отнимешь. Хотя история получилась анекдотичная, как в математической задачке про дорожных рабочих, которые снимают асфальт следом за теми, кто его укладывает.

Однако еще одно заявление Елены Дятловой вызвало когнитивный диссонанс. Оказывается, участок с исторической брусчаткой на Галицкого будут перекладывать. То есть, по её словам, в прошлый раз городских властей неверно поняли: они пообещали, что брусчатка будет, но это не означает, что будет именно та, что сейчас. «Понимаете, в чём дело? Надо всегда смотреть первоисточники. Процесс проведения торгов — это донельзя публичный процесс. Если вы сейчас зайдёте на сайт закупок, вы увидите смету, которая там приложена со всеми проектными решениями. Если вы сейчас откроете смету, вы увидите там работы, где написано „перекладка брусчатки“. Не надо верить слову, всегда смотрите первоисточники», — прокомментировала глава горадминистрации. В проектной документации действительно указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип „Кошачьи головы“ (б/у)». Елена Дятлова также сообщила, что контракт на ремонт ул. Галицкого планируют заключить с компанией «Мосинжиниринг» (ну c кем же еще?), которая выполняла работы и на Красной. Согласно информации портала госзакупок, в аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей.

Участок брусчатки на Галицкого — исторической. За неё в 2023 году вступался экс-губернатор Антон Алиханов. В 2025 году после очередных заявлений властей о том, что ее собираются убрать, историк Альберт Адылов «ВКонтакте» написал, что «протяжённость участка — около 100 метров (может, чуть больше). Это последний в Калининграде участок такого мощения, объект туристического показа, и от мэрии явно не убудет, если она его сохранит». Теперь уже министр промышленности Антон Алиханов историка поддержал: «Мой тезис про этот участок (помимо исторической ценности) всегда был в том, что он не нагружен особо транспортом и есть другие участки в городе, на которые можно потратить пару-тройку десятков миллионов рублей из бюджета. Зачем же тогда возвращаться к этой теме?» После этого и горвласти, и губернатор Алексей Беспрозванных сообщили, что брусчатку оставят. Но, как оказалось, их просто неправильно поняли. А ведь речь идет именно об историчности улицы и камней, которые хранят память многих поколений, в том числе советских и российских. Кому нужен новодел? Тем более, с перекладкой брусчатки в Калининграде как-то не очень получается. Но, видимо, у городских властей иная логика.

В Калининграде продолжают уходить в историю аутентичные супермаркеты «Виктория» — 8 сентября на реконструкцию будет закрыт большой супермаркет на бульваре Любови Шевцовой. К вечеру первого дня финальной распродажи (в четверг) большинство полок в магазине оказались пустыми. Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси». В августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». Часть небольших магазинов «Виктория» переформатировали под «Пятерочку». При этом, как в январе 2025 года сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, новый формат магазинов «Пятерочка» призван сохранить образ «Виктории». По его словам, специально для Калининградской области в «Пятерочке» был разработан новый формат «Пятерочка XL», «который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях». В начале августа в Калининграде на реконструкцию закрылся торговый центр «Виктория» на 9 Апреля.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать сегмент долгосрочной аренды квартир в областном центре. На этот раз в поле зрения попали предложения самых дорогих однушек. Расположены они, как правило, в ЖК с приставкой «элитный». За 98 тысяч рублей в месяц можно любоваться видами Калининграда с 24-го этажа, а за 120 тысяч — заниматься аэройогой не выходя из дома. Из удивительного — та самая квартира за 98 тысяч в месяц, которая, по мнению авторов объявления, «подойдёт студентам благодаря удобному рабочему месту и спокойной атмосфере для учёбы». Хотелось бы посмотреть на тех студентов. А вот обзор недвижимости можно посмотреть на нашем сайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: «Новый Калининград»