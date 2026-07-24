Новости Калининграда: «крыша» притона, янтарное кино и перспективы «трамвайного дела»

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 24 июля.

Главные события дня

В ПЗЗ и генплан Калининграда предлагают внести изменения

Комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда объявил о проведении общественных обсуждений по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, а также генеральный план городского округа. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Канонеров: о калининградском трамвае: «Одним уголовным делом ситуацию не исправить»

Экспертизой по «трамвайному уголовному делу», заведенному Следкомом, занимаются эксперты из другого региона, а областным и городским властям необходимо принимать решения по изменению транспортной схемы города с привлечением экспертного сообщества. Об этом 23 июля заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.

В Советске определили место для памятника Александру I

Власти Советска определили место для памятника Александру I, однако не успели решить вопрос с собственниками квартир в доме, где император останавливался во время подписания Тильзитского мира. Об этом «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«Привыкнут»: у светофоров на площади Победы увеличили время ожидания для пешеходов

В Калининграде у светофоров на площади Победы в районе улицы Гаражной увеличили время ожидания для пешеходов на 10 секунд. О том, что горожане должны отнестись к этому с пониманием, в пятницу, 24 июля, журналистам заявила глава администрации города Елена Дятлова.

Канонеров: в Калининграде шесть бывших правоохранителей «крышевали» интим-салоны

В Калининграде шесть бывших сотрудников правоохранительных органов «крышевали» подпольные салоны по оказанию традиционных и нетрадиционных интимных услуг. Об этом 23 июля заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров. Уголовное дело, заведенное в отношении указанных лиц, Канонеров назвал «нашумевшим» и напомнил, что по нему к ответственности привлекают более 36 участников.

Калининградцы сняли фильм про ловлю янтаря и стали фигурантами уголовного дела

Калининградские янтарщики стали фигурантами уголовного дела из-за подводной добычи янтаря, и основой обвинения стал фильм, который они сняли о своей незаконной деятельности. Подробности расследования уголовного дела 23 июля раскрыл руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.

Дятлова назвала две причины появления трещин на площади Победы

Власти Калининграда смогли выяснить причину появления трещин на гранитных плитах площади Победы. Об этом журналистам в пятницу, 24 июля, во время рабочего выезда на объекты сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Партия «Яблоко»: суд назначил Антону Гендриксону 10 суток административного ареста

Суд назначил кандидату от «Яблока» в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области Антону Гендриксону 10 суток административного ареста.

Без парада, но с концертом: на Балтфлоте уточнили программу празднования Дня ВМФ

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба БФ.

Публикации «Нового Калининграда»

Шеф-повар, бассейн и детский восторг: топ-5 самых дорогих домов Светлогорска в аренду

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда», перебравшись в Светлогорск, продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. За 30-50 тысяч рублей в сутки можно поселиться в «лесном шале», «вспомнить, как поют птицы» и найти «идеальное место для удалённой работы». А «неудобства от капризов балтийской погоды и прохладного моря» — местами за отдельную плату — сгладят бассейны и бани. Подробности — в нашем обзоре.

Любовь, Фортуна и «медные трубы»: в Музтеатре показали рок-оперу «Орфей и Эвридика»

Вечером в пятницу, 24 июля, Калининградский областной музыкальный театр представит свою версию знаменитой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» (16+). Журналисты «Нового Калининграда» побывали накануне на предпремьерном показе спектакля, окунулись в атмосферу переосмысленного древнегреческого мифа, посочувствовали главному герою, которому пришлось делать непростой выбор между славой и любовью, и задумались о том, может ли человек противостоять Судьбе.

Обзор подготовил Иван Марков, фото: «Новый Калининград»